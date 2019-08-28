Якутская городская Дума проверила ход исполнения муниципальных программ

Депутаты Якутской городской Думы рассмотрели исполнение муниципальных программ по развитию образования и культуры.

Сегодня, 28 августа на заседании постоянной комиссии по социальной политике Якутской городской Думы рассмотрели вопросы о готовности муниципальных образовательных организаций города Якутска к началу 2019-2020 учебного года, ход исполнения муниципальной программы «Развитие образования ГО «город Якутск» на 2013-2019 годы» и ход исполнения муниципальной программы «Культура ГО «город Якутск» на 2013-2019 годы».

По информации начальника Управления образования Якутска Алексея Семенова, по состоянию на 27 августа в первый класс зачислены 5 172 ребенка. С целью создать безопасные условия для образовательного процесса, в летний период Окружной администрацией совместно с руководителями детских образовательных учреждений были проведены плановые работы по подготовке к новому учебному году.

В том числе, проводились работы по замене пожарной сигнализации, замеры сопротивления изоляции электропроводки, заземления и заземляющих устройств, ревизии, промывка систем отопления, огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, а также ремонтные работы во всех образовательных учреждениях.

Как сообщил Алексей Семенов, согласно плану капитального ремонта, на 2019 год образовательным учреждениям было выделено 18 млн руб. на ремонт трех загородных лагерей, трех школ и пяти детских садов по подпрограмме «Создание инфраструктуры, обеспечивающий предоставление качественного образования».

В настоящее время в городе системами видеонаблюдения оснащены 51 учреждение, в каждом из этих учреждений имеется кнопка экстренного вызова полиции, которая обслуживается специализированной организацией, и имеет выделенный канал связи для передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел (вневедомственную охрану).

60 дошкольных образовательных учреждений обеспечены системами видеонаблюдения. Кнопками экстренного вызова полиции оснащены 61 детский сад, в 60 детских садах выход сигнала осуществляется на пульт вневедомственной охраны.

В учреждениях дополнительного образования детей системой видеонаблюдения оснащены пять объектов, кнопками экстренного вызова полиции с выводом сигнала в отдел вневедомственной охраны — 6 учреждений дополнительного образования.

По первому вопросу председатель постоянной комиссии по социальной политике Гордумы Айаал Васильев высказал мнение, что городскому бюджету не под силу осилить все необходимые вопросы капитального ремонта образовательных учреждений.

«Если школа находится на территории города Якутска, это не означает, что только город должен финансировать ремонт школ, детсадов, учреждения дополнительного образования. 18 миллионов на капитальный ремонт — это очень маленькая сумма. По этому вопросу нам нужно тесно проработать с органами исполнительной власти республики», — отметил Айаал Васильев.

Также он порекомендовал Управлению образования оформить и обосновать предложения и пожелания по капремонту для формирования городского бюджета на следующий год, чтобы депутаты, представляющие город, могли защищать этот вопрос на уровне республиканской комиссии.

«По опыту прошлых лет отмечу, что со стороны республиканского бюджета городу выделялись немалые суммы», — добавил председатель постоянной комиссии.

По муниципальной программе «Развитие образования ГО «город Якутск» на 2013-2019 годы» в 2019 году бюджет всех подпрограмм, всех отраслей составлял 8 млрд 810 млн 242 тыс. рублей. Из них 2 млрд 644 млн 835 тыс. рублей средства городского бюджета, а 6 млрд. 165 млн 507 тыс. рублей средства из государственного бюджета. Уточненный объем программы по состоянию на 1 августа текущего года составляет 9 млрд 403 млн 175 тыс. рублей. Из них средства бюджета городского округа – 2 млрд 565 млн 368 тыс. рублей. Средства государственного бюджета – 6 млрд 837 млн. 806 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные по программе за счет бюджета города Якутска, направляются на содержание зданий, оплату труда работникам, обслуживающего персонала. На сегодняшний день исполнение кассового плана бюджета составляет 98,4 %.

Первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова отметила, что это один из самых высоких показателей по исполнению муниципальной программы.

«Учитывая, что прошло всего полгода, процент исполнения реализации программы довольно высок. Мы на комиссиях изучали практически все программы. Эффективное исполнение — показатель хорошей работы», — сказала Евдокия Евсикова.

Информацию о ходе исполнения муниципальной программы «Культура ГО «город Якутск» на 2013-2019 годы» представила начальник Управления культуры и духовного развития города Якутска Антонида Корякина.

Согласно докладу, по состоянию на 1 июля уточненный годовой план муниципальной программы составил 1 млрд 31 млн 688 тыс. рублей. На начало года план был 958 млн рублей. Увеличение достигнуто за счет государственного бюджета и внебюджетных средств городского округа.