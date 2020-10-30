Якутская городская Дума приносит соболезнования

Якутская городская Дума приносит глубокие соболезнования по поводу кончины после продолжительной болезни на 63-м году жизни

МЕСТНИКОВА

Василия Александровича,

народного депутата Республики Саха (Якутия) по Колымо-Индигирскому одномандатному избирательному округу, заслуженного работника народного хозяйства РС(Я), почетного гражданина Оймяконского улуса.

Василий Александрович внес большой вклад в развитие родного Оймяконского улуса, работал первым заместителем главы, главой улуса. Значительный вклад внес в развитие местного самоуправления республики. Был народным депутатом республики двух созывов, в последнем – былпредседателем постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам местного самоуправления. При его непосредственном участии осуществлялось много важных для развития родной республики дел.

Светлая память о нашем коллеге навсегда останется в наших сердцах.