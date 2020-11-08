08.11.2020
23:59
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Некролог

Якутская городская Дума приносит глубокие соболезнования

Якутская городская Дума приносит глубокие и искренние соболезнования Яндиеву Амерхану Мухарбековичу  по поводу кончины горячо любимого отца

                              ЯНДИЕВА Мухарбека Магомедовича.

Разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с вами.

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