08.11.2020
23:59
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Некролог
Якутская городская Дума приносит глубокие соболезнования
Якутская городская Дума приносит глубокие и искренние соболезнования Яндиеву Амерхану Мухарбековичу по поводу кончины горячо любимого отца
ЯНДИЕВА Мухарбека Магомедовича.
Разделяем горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с вами.
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