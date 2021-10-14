Якутская городская Дума поздравляет с Днем государственного флага республики!

Сегодня мы отмечаем не только Покров день, когда устанавливается снежный покров на предстоящий зимний период, который продлится в Якутии до шести месяцев, но и день государственного флага республики. Флаг Якутии был утвержден 14 октября 1992 года.

Основной государственный символ служит знаком единства многонационального народа республики. В середине флага на голубом фоне обращает на себя внимание белое солнце, под ним идут узкие полосы белого, красного и зеленого цветов.

Как известно, белый цвет ассоциируется с белоснежной красотой Севера, зеленый — символ плодородия, возрождения, дружбы и братства, красный — символ красоты и верности родной земле.

В этот праздничный день, который символизирует дружбу и единство многонационального народа республики, желаю крепкого здоровья, благополучия, добра и оптимизма, новых достижений и свершений во благо родного города и всей Якутии! Пусть гордо развевается флаг республики, вдохновляя на новые ступени социально-экономического развития, процветания и улучшения благосостояния якутян!

Председатель Якутской городской Думы,

Альберт Семенов.