Якутская городская Дума поздравляет с Днем города

Уважаемые жители города Якутска и гости столицы!

Позвольте от имени Якутской городской Думы и от себя лично сердечно поздравить вас с замечательным праздником – Днем города!

Якутск отмечает в этом году 387 лет со дня своего основания. Небольшой острог на реке Лена вырос в самый большой в мире город на вечной мерзлоте, столицу детского спорта Азии и культурную столицу Арктики. Наш город является источником силы и вдохновения для каждого из нас, и в наших силах все то, что было достигнуто за более чем трёхсотлетнюю историю, сохранить и приумножить.

Друзья, 2019 год объявлен в Якутске Годом добрососедства, что развивает и поддерживает идею Года консолидации, который объявлен главой Якутии Айсеном Николаевым.

В этом году мы с вами ставили большие и малые цели, объединялись ради общего дела, и благодаря конструктивному диалогу и развитию доверия в обществе, взаимовыручке и поддержке, желании внести свой личный вклад в общее дело – достигли больших и малых побед. Я уверен, что сознание собственной значимости в участии общественной жизни своего города, республики и всей страны – способно сподвигнуть на большие дела каждого из нас.

С каждым годом наш любимый город становится современным и красивым. Мы по праву гордимся нашей столицей, её славными традициями и современными достижениями, а главное – людьми. Ведь в городе Якутске живут трудолюбивые и преданные своему делу люди, благодаря которым уже на протяжении более трехсот лет ведётся славная летопись северной столицы России.

День рождение города Якутска один из самых значимых праздников для каждого из нас, ведь этот город умеет объединять и сплачивать, даёт возможность раскрыть свой потенциал, найти верных друзей и соратников, и с уверенностью смотреть в будущее.

Надеюсь, что праздничная атмосфера этих дней подарит всем нам хорошее настроение и незабываемые впечатления.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях на благо родного города, благополучия, стабильности и процветания, уверенности в своих силах и завтрашнем дне!

С праздником, дорогие друзья! С Днем рождения, город Якутск!

Председатель Якутской городской Думы

Альберт Семёнов