Якутская городская Дума поздравляет с 1 сентября

Дорогие ребята! Уважаемые учителя и родители!

От имени Якутской городской Думы и от себя лично сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – с Днем знаний!

В эти дни в нашем городе более 5 тысяч первоклассников впервые сядут за парты в школах. Это очень важное и волнительное событие для каждой семьи, ведь так начинается путь к знаниям.

Вопросы образования всегда являются приоритетными для руководства города. С 2015 года в Якутске идет строительство объектов образования и культуры в рамках государственно-частного партнерства. Проект в общей сложности обеспечит 1310 мест в детских садах и 1620 мест в школах. В Якутске к началу учебного года распахнут свои двери для учащихся новые здания средних общеобразовательных школ №25, №35, №6 и «Айыы Кыhатаа»

Убежден, что сфере образования нужно уделять особое внимание, ведь дети – это наше будущее. Так при формировании бюджета города в 2019 году на реализацию муниципальной программы по развитию образования предусмотрено около 9 миллиардов рублей, включая субсидии и субвенции из государственного бюджета.

Время не стоит на месте, и чтобы не отставать от ритма жизни надо быть человеком любопытным, жадным до знаний. Конечно, особенно хочется выделить в этот день наших первоклашек, у которых начинается новая, прекрасная и захватывающая школьная жизнь. Я от души поздравляю тех, кто впервые откроет для себя удивительное путешествие в мир знаний. Желаю каждому из вас смело идти вперед, ставить перед собой высокие цели и достигать их.

Слова особой благодарности хочется выразить всем учителям за ваш нелегкий, но благородный труд. Отдельное спасибо родителям, также бабушкам и дедушкам, которые находят время и силы, чтобы помочь внукам сделать первые шаги в учении. Спасибо за то, что воспитали замечательных ребят, которыми мы все обязательно будем гордиться!

В добрый путь! С Днем знаний!

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.