Якутская городская Дума поздравляет работников ЖКХ

Уважаемые работники и ветераны жилищно-коммунального хозяйства!

Не секрет, что работа в сфере ЖКХ – одна из самых сложных. Она тесно связана с удовлетворением самых насущных потребностей человека: созданием комфортных условий жизни, обеспечением деятельности предприятий и учреждений, больниц и школ. От того, насколько качественно выполнена ваша работа, будет зависеть обеспечение достойных условий проживания сотен тысяч людей. На ваших плечах лежит огромная ответственность.

Примите поздравления с профессиональным праздником и слова признательности за нелегкий и столь значимый для населения труд. Уверены, ваш опыт, высокий профессионализм и самоотдача всегда будут нацелены на создание еще более комфортных условий для жизни в нашем славном Якутске.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, бодрости духа, реализации всех профессиональных и жизненных планов!

Якутская городская Дума