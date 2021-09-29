Якутская городская Дума объявляет конкурс правовых инициатив
Объявляется конкурс на разработку проектов решений Якутской городской Думы среди молодежи Якутска. В разработке проекта могут участвовать молодые люди, в возрасте от 16 до 35 лет.
В конкурсе могут принять участие студенты, научные сотрудники, молодые специалисты, члены общественных молодежных организаций.
Для участия в конкурсе необходимо подготовить проект нормативно-правового акта, решения Якутской городской Думы по нескольким приоритетным направлениям:
— молодежное предпринимательство и инновационная деятельность;
— спорт, культура, медиа и коммуникации;
— развитие местного самоуправления;
— социальная сфера и жилищно-коммунальное хозяйство;
— другое;
Проект должен содержать текст нормативно-правового акта, пояснительную записку, финансово-экономическое обоснование в случае материальных затрат при его реализации, список нормативно-правовых актов, отмену или внесение изменений, которые повлечет принятие данного проекта, резюме в свободной форме, по желанию рекомендательные письма, не более трех.
Заявки принимаются по электронной почте yktgorduma@mail.ru до 15 декабря 2021 г. Конкурс проводится заочно, при необходимости проводится собеседование.
Конкурсная комиссия определяет одного победителя и двух призеров.
Телефон для справок: 40-88-20, более подробно с положением конкурса можно ознакомиться на сайте http://yktgorduma.ru/
+7 (999) 174-67-82