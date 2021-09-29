Якутская городская Дума объявляет конкурс правовых инициатив

Объявляется конкурс на разработку проектов решений Якутской городской Думы среди молодежи Якутска. В разработке проекта могут участвовать молодые люди, в возрасте от 16 до 35 лет.

В конкурсе могут принять участие студенты, научные сотрудники, молодые специалисты, члены общественных молодежных организаций.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить проект нормативно-правового акта, решения Якутской городской Думы по нескольким приоритетным направлениям:

— молодежное предпринимательство и инновационная деятельность;

— спорт, культура, медиа и коммуникации;

— развитие местного самоуправления;

— социальная сфера и жилищно-коммунальное хозяйство;

— другое;

Проект должен содержать текст нормативно-правового акта, пояснительную записку, финансово-экономическое обоснование в случае материальных затрат при его реализации, список нормативно-правовых актов, отмену или внесение изменений, которые повлечет принятие данного проекта, резюме в свободной форме, по желанию рекомендательные письма, не более трех.

Заявки принимаются по электронной почте yktgorduma@mail.ru до 15 декабря 2021 г. Конкурс проводится заочно, при необходимости проводится собеседование.

Конкурсная комиссия определяет одного победителя и двух призеров.

Телефон для справок: 40-88-20, более подробно с положением конкурса можно ознакомиться на сайте http://yktgorduma.ru/