Якутская городская Дума напутствовала выпускников школ

30 мая состоялся городской виртуальный «Последний звонок-2020». В числе напутствующих выпускников людей были Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов и Глава Якутска Сардана Авксентьева.

Также к выпускникам школ города обратились заместитель Председателя Ил Тумэна Антонина Григорьева, заместитель директора школы №15 Елена Серкина, учитель Городской классической гимназии Анна Платонова, председатель Родительского совета Якутска Туйаара Колесова, выпускник школы №23 Евгений Трофимов. Было все, как всегда, — выступление первоклашек, напутствия во взрослую жизнь, пожелания успешно сдать экзамены. Старт последнему звонку дал начальник Управления образования Якутска Алексей Семенов. Впереди ЕГЭ и новый большой этап в жизни каждого, кто покидает стены родных школ.

Последний звонок в этом году прозвучал для 6348 выпускников школ города Якутска, из них 9 классы окончили 4168 детей, 11 классы оканчивают 2180 выпускников. Аттестаты с отличием «За особые успехи в учении» получат 205 выпускников 11 классов.