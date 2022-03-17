Якутская городская больница №3 вернулась к оказанию плановой медпомощи

Система здравоохранения Якутии возвращается к оказанию плановой медицинской помощи. Главный врач ГАУ «Якутская городская больница №3» Светлана Давыдова рассказала о дальнейшей деятельности учреждения.

«После длительного перерыва мы возвращаемся к повседневной работе первичного звена. В период пандемии все наши силы были мобилизованы на решение вопросов с коронавирусом, но тем не менее врачи продолжали оказывать помощь всем нуждающимся. Теперь ситуация позволяет расширить плановую помощь больным.

За это время мы получили колоссальный опыт. Пандемия ускорила работу по внедрению и расширению использования в работе бережливых технологий. Особенно в части телемедицинских, аудио консультаций, дистанционной выписки больничных листов, дистанционной работы участковой службы. Если раньше такой вид деятельности составлял всего 2-3% от всего объема оказываемой медицинской помощи, то сегодня охват составляет 5-7%. Это очень хороший показатель, при дальнейшем развитии будем наращивать до 10-15%.

Эта система нам помогла при вспышке заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в конце января. Это был действительно сложный период, когда ежедневно мы обслуживали более 2,5 тысяч вызовов. В обычные дни это двухнедельный объем вызовов. Медики Якутской городской больницы №3 успевали ездить к такому большому количеству заболевших каждый день. Нагрузка была непомерная, но мы справились. Были конечно огрехи, иногда не могли обслужить несколько вызовов, и то по независящим от наших врачей обстоятельствам. Например, пациент сделал вызов и не дождался, либо не открыл дверь.

На сегодня в целом ситуация с распространением коронавирусной инфекции улучшается. Каждый день снижается и количество новых случаев заражения COVID-19, но все равно держим ковидные бригады. Заболевание требует отдельного подхода. При этом стационар для пациентов с коронавирусом, открытый при поликлинике мы закрыли.

Сейчас в наших планах усиление профилактической работы. Надо сказать, что несмотря на весенний и осенний подъёмы заболевания все профосмотры по мере возможности мы проводили. Будет усилена терапевтическая работа непосредственно на участках. Основное внимание будем уделять диспансерному наблюдению пациентов. Состоящих на учете больных у нас много.

На данный момент мы уже начали выезды мобильных бригад с участием онкологов. Были в селе Табага. На этой неделе планируем осмотр жителей села Хатассы. Такие тематические выезды, например кардиологические, в наши филиалы будут постоянными, а в самой поликлинике по улице Лермонтова 121 планируем проводить медицинские «субботники» с участием узких специалистов».