16.03.2022
10:55
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Красота & Здоровье
Якутская городская больница №3 в соцсетях
Уважаемые якутяне!
ГАУ «Якутская городская больница №3» приглашает подписаться на страницы в социальных сетях, где будет публиковаться вся официальная информация.
Мы ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/yakutskgb3
Мы в ТЕЛЕГРАМ: https://t.me/ygb_3
Сайт ГАУ «Якутская городская больница №3»: https://ygb3.ru/
Все отделения Якутской городской больницы №3 возобновили прием плановых больныхпо адресам:
- ул. Лермонтова, 121,
- с. Хатассы, ул. Каландарашвили 4/2,
- с. Табага, ул. Строительная, 31,
- с. Старая Табага, ул. Лесная, 12.
Вызовы врача принимаются по единому телефону колл-центра по номеру 122.
Источник: Якутская городская больница №3
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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