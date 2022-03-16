Якутская городская больница №3 в соцсетях

Уважаемые якутяне! ГАУ «Якутская городская больница №3» приглашает подписаться на страницы в социальных сетях, где будет публиковаться вся официальная информация. Мы ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/yakutskgb3 Мы в ТЕЛЕГРАМ: https://t.me/ygb_3 Сайт ГАУ «Якутская городская больница №3»: https://ygb3.ru/ Все отделения Якутской городской больницы №3 возобновили прием плановых больныхпо адресам: ул. Лермонтова, 121,

с. Хатассы, ул. Каландарашвили 4/2,

с. Табага, ул. Строительная, 31,

с. Старая Табага, ул. Лесная, 12. Вызовы врача принимаются по единому телефону колл-центра по номеру 122.

Источник: Якутская городская больница №3

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх