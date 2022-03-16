16.03.2022
10:55
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Красота & Здоровье

Якутская городская больница №3 в соцсетях

Уважаемые якутяне!

ГАУ «Якутская городская больница №3» приглашает подписаться на страницы в социальных сетях, где будет публиковаться вся официальная информация.

Мы ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/yakutskgb3

Мы в ТЕЛЕГРАМ: https://t.me/ygb_3

Сайт ГАУ «Якутская городская больница №3»: https://ygb3.ru/

Все отделения Якутской городской больницы №3 возобновили прием плановых больныхпо  адресам:

  • ул. Лермонтова, 121,
  • с. Хатассы, ул. Каландарашвили 4/2,
  • с. Табага, ул. Строительная, 31,
  • с. Старая Табага, ул. Лесная, 12.

Вызовы врача принимаются по единому телефону колл-центра по номеру 122.

Источник: Якутская городская больница №3
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+7 (999) 174-67-82
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