22.10.2021
17:25
125

Красота & Здоровье

Якутская городская больница №3 открывает новые пункты вакцинации

ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница №3» открывает пункты вакцинации по адресам Автодорожная 13/1ж ТЦ «Прометей 2» и по ул. Дзержинского д 4.  (Управление Федеральной почтовой связи РС(Я)). Пункты будут работать 23 октября и 24 октября с 10.00-16.00.

В будние дни с 12.00-16.00.

Все процедуры проводятся бесплатно, без учета прикрепления к больнице и без предварительной записи.  Для получения вакцины при себе нужно иметь только паспорт, СНИЛС и медполис.

Источник: Пресс-служба ГАУ РС(Я) "Якутская городская больница №3"
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх