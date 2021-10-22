Якутская городская больница №3 открывает новые пункты вакцинации

ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница №3» открывает пункты вакцинации по адресам Автодорожная 13/1ж ТЦ «Прометей 2» и по ул. Дзержинского д 4. (Управление Федеральной почтовой связи РС(Я)). Пункты будут работать 23 октября и 24 октября с 10.00-16.00.

В будние дни с 12.00-16.00.

Все процедуры проводятся бесплатно, без учета прикрепления к больнице и без предварительной записи. Для получения вакцины при себе нужно иметь только паспорт, СНИЛС и медполис.