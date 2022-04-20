Якутская гордума установила налоговую льготу многодетным семьям

Накануне Дня местного самоуправления состоялась 37 очередная сессия Якутской городской Думы, на которой депутаты рассмотрели шестнадцать вопросов.

Вначале сессии депутаты поздравили председателя Якутской городской Думы Альберта Семенова с высокой наградой, с получением медали «За вклад в развитие местного самоуправления России», который ему вручили в Государственной Думе.

Для приведения в соответствие с федеральным законодательством, было принято решение внести изменения в Устав г. Якутска, касающиеся ограничений на замещение муниципальных должностей, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство. Когда на нашу страну оказывается внешнее санкционное давление со стороны западных стран, этот вопрос становится наиболее актуальным.

Кроме того, в это непростое время нужно оказывать помощь и поддержку, в первую очередь, семьям с детьми. Так, на сессии принято решение полностью освободить от налога на имущество физических лиц, начиная с 2021г., сроком на пять налоговых периодов многодетные семьи с пятью и более несовершеннолетними детьми. Налоговая льгота касается объектов, не используемых в целях предпринимательской деятельности, а именно квартир, жилых домов, гаражей и.т.д.

Напомним, Глава республики Айсен Николаев в своем послании Госсобранию Ил Тумэн 15 декабря 2021 г. предложил рассмотреть возможность предоставления налоговой льготы многодетным семьям.

Председатель постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Якутской городской Думы Сергей Черных подчеркнул социальную направленность налогообложения и поддержку многодетных семей.

Отчет МУ МВД России «Якутское» по итогам 2021г. вызвал наибольший интерес депутатов. Начальник ведомства Михаил Кондаков отметил увеличение преступности по городскому округу в сфере информационных технологий, краж с банковской карты, дистанционного мошенничества и против половой неприкосновенности.

В Якутске снизилось количество грабежей и разбойных нападений. При этом, общий процент раскрываемости преступлений составляет 59,2%. Начальник МУ МВД России «Якутское» отметил, что сетевой наркомаркетинг стал особо популярен среди подростков.

Среди мигрантов наиболее распространенный вид правонарушений это подделка документов. Поскольку в городе наблюдается значительный рост преступлений под воздействием алкогольных напитков, в том числе убийств депутаты подняли вопрос открытия Медвытрезвителя.

Количество подростков, задержанных за распространение наркотиков возросло в 2 раза, поэтому Айаан Васильев предложил с начала нового учебного года проводить профилактические беседы с учащимися городских школ. С целью быстрого заработка подростки вовлекаются в незаконный сбыт наркотиков через интернет-площадки, где размещаются объявления.

Начальник столичной полиции, обращаясь к депутатам и руководству города, подчеркнул, что до сих пор не решен вопрос вывоза тел умерших граждан, которых обнаруживают сотрудники полиции. В прошлом году ими вывезено более 300 тел, при этом, не определен оператор, занимающийся соответствующей дезинфекцией, укомплектованием в специальный мешок.

Кроме того, для снижения дорожно-транспортных происшествий он предложил установить видеокамеры на 19 перекрестках города.

Михаил Кондаков отметил нехватку кадров в правоохранительных органах, депутат Денис Васильев предложил устроить на практику порядка 200 студентов Якутского экономико-правового института, обучающихся по этому направлению.

Заслушав подробный и содержательный отчет, Альберт Семенов отметил хорошие показатели по раскрытию преступлений, добавил, что в последнее время интернет-мошенники изымают у граждан миллионы денежных средств и призвал депутатов подключиться к разъяснительной работе.