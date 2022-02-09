Якутская гордума: старт работы над бюджетом города

На заседании постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Якутской городской Думы 9 февраля утвердили отчет о проделанной работе за 2021 год и план работы на текущий год.

В прошлом году состоялось 15 заседаний постоянной комиссии, где было рассмотрено 36 вопросов, из которых 15 вынесены на сессию. Председатель постоянной комиссии Сергей Черных поблагодарил коллег за плодотворную работу, подчеркнул, что они являются лидерами по активности.

«Мы достаточно активно поработали и рассматривали не просто проходные вопросы, а важные, которые касаются всех жителей города Якутска. Самое главное это было принятие городского бюджета», — сказал Сергей Черных.

Айаан Васильев добавил, что в прошлом году было рассмотрено много вопросов по финансированию отрасли образования, так как большая доля местного бюджета идет на расходы образования. По инициативе комиссии были проведены депутатские слушания о финансировании отрасли образования в рамках муниципальной программы.

Первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова отметила, что от решения этой комиссии зависит очень много вопросов, затрагивающих жизнь города. Подчеркнула активность депутатов, результат работы.

Вторым вопросом члены комиссии утвердили план работы на 2022 год, куда входит рассмотрение формирования бюджета, поступление налоговых и неналоговых доходов, внесение изменений в стратегию социально-экономического развития и бюджет городского округа.

«Нам повезло, что члены нашей комиссии являются председателями профильных комиссий и мы получаем совокупное мнение для решения дальнейших вопросов», — подытожил Сергей Черных.

Напомним, ближайшая сессия Якутской городской Думы состоится 2 марта.