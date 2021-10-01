01.10.2021
10:17
45

Праздники

Якутская гордума: С днем пожилых людей!

Дорогие наши ветераны, уважаемые горожане!

От имени Якутской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с Днем пожилых людей.

Возраст – это кладезь опыта и мудрости. Пусть каждый из вас будет одарен пониманием и уважением родных, заботой и душевностью. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, бодрости духа, пусть в ваших сердцах всегда живёт весёлый азарт молодости, не позволяя душе грустить и хандрить. Пусть каждый новый день приносит хорошее настроение, прекрасное самочувствие и радостные встречи.

Всех благ Вам, семейного тепла, достатка и благополучия.

Председатель Якутской городской Думы                                                       Семенов А.Н.

Фото: пресс-служба Якутской городской Думы
Источник: пресс-служба Якутской городской Думы
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх