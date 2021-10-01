Якутская гордума: С днем пожилых людей!

Дорогие наши ветераны, уважаемые горожане!

От имени Якутской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с Днем пожилых людей.

Возраст – это кладезь опыта и мудрости. Пусть каждый из вас будет одарен пониманием и уважением родных, заботой и душевностью. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, бодрости духа, пусть в ваших сердцах всегда живёт весёлый азарт молодости, не позволяя душе грустить и хандрить. Пусть каждый новый день приносит хорошее настроение, прекрасное самочувствие и радостные встречи.

Всех благ Вам, семейного тепла, достатка и благополучия.

Председатель Якутской городской Думы Семенов А.Н.