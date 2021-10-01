01.10.2021
10:17
45
Праздники
Якутская гордума: С днем пожилых людей!
Дорогие наши ветераны, уважаемые горожане!
От имени Якутской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с Днем пожилых людей.
Возраст – это кладезь опыта и мудрости. Пусть каждый из вас будет одарен пониманием и уважением родных, заботой и душевностью. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, бодрости духа, пусть в ваших сердцах всегда живёт весёлый азарт молодости, не позволяя душе грустить и хандрить. Пусть каждый новый день приносит хорошее настроение, прекрасное самочувствие и радостные встречи.
Всех благ Вам, семейного тепла, достатка и благополучия.
Председатель Якутской городской Думы Семенов А.Н.
Фото: пресс-служба Якутской городской Думы
Источник: пресс-служба Якутской городской Думы
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