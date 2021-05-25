25.05.2021
10:16
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Некролог
Якутская гордума: Разделяем горечь утраты…
Якутская городская Дума приносит глубокие соболезнования Председателю Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) – Ассоциации межмуниципального сотрудничества Сорову Михаилу Михайловичу в связи со скоропостижной кончиной матери, ветерана тыла и труда, Почетного гражданина Таттинского улуса ОХОТИНОЙ Александры Гаврильевны.
Разделяем с Вами горечь утраты. Светлая память…
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы
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