25.05.2021
10:16
430

Некролог

Якутская гордума: Разделяем горечь утраты…

Якутская городская Дума приносит глубокие соболезнования Председателю Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) – Ассоциации межмуниципального сотрудничества Сорову Михаилу Михайловичу в связи со скоропостижной кончиной матери, ветерана тыла и труда, Почетного гражданина Таттинского улуса ОХОТИНОЙ Александры Гаврильевны.

Разделяем с Вами горечь утраты. Светлая память…

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх