Якутская гордума рассмотрит ряд важных вопросов

В Якутской городской Думе состоится 41-я внеочередная сессия.

10 октября президиум Якутской городской Думы утвердил повестку 41-й внеочередной сессии.

В рамках сессии депутаты рассмотрят вопрос о внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 07 сентября 2022 года № 532-НПА «Об утверждении Положения о порядке исполнения полномочий в области общего среднего, дошкольного, дополнительного образования, финансировании муниципальных образовательных учреждений городского округа „город Якутск“».

Нормативным правовым актом предлагается расширить перечень категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа «город Якутск», которым предоставляется бесплатное горячее питание за счет бюджета городского округа «город Якутск».

Речь идет об обеспечении бесплатным горячим питанием детей военнослужащих, призванных Военным комиссариатом РС(Я) на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» и включенных в списки воинских частей ВС РФ, детей военнослужащих и лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, а также детей граждан, заключивших в добровольном порядке контракты на выполнение специальных военных задач и исполняющих (исполнявших) служебные обязанности с 24 февраля 2022 года в составе ВС РФ.

Внесение изменений запланировано на основании Указа Главы Республики Саха (Якутия), принятого в соответствие с Указом Президента Российской Федерации.

Внеочередная сессия Якутской городской Думы пройдет 11 октября.