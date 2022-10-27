Якутская гордума приняла изменения бюджета в сторону увеличения

Сегодня, 27 октября, в Якутской городской думе на 42-й внеочередной сессии был рассмотрен всего один вопрос, но очень важный – бюджетный.

Начальник департамента финансов Окружной администрации Ольга Максимова представила депутатам новые параметры главного финансового документы Якутска за 2022 год и плановый период 2023-24 гг. Как она сообщила, общий объем уточненного плана по доходам составит на 2022 год 27 млрд. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы – 9,7 млрд. руб., по расходам – 27,8 млрд. руб. При этом, размер дефицита бюджета с учетом уточнения остается без изменений и составит 809 млн рублей.

Вопросов к главному финансисту мэрии у депутатов не возникло, только Александр Яковлев уточнил некоторые цифры. Конечно, дополнительные доходы, возникшие в городском бюджете под конец года – это позитивный момент и возражений в гордуме ни у кого не вызывал. После корректировки бюджета практически все сферы деятельности городского округа по муниципальным программам получат дополнительное финансирование.

В итоге депутаты гордумы единогласно проголосовали за предложенные изменения городского бюджета.

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов отметил, что изменения бюджетных ассигнований коснутся муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности городского округа.

— Депутаты Якутской городской Думы активно взаимодействуют с Окружной администрацией города Якутска в части поддержки участников специальной военной операции и их семей, которые сегодня в условиях санкционного давления нуждаются в помощи», — подчеркнул Альберт Семенов.