Якутская горДума поздравляет Айсена Николаева с юбилеем
Уважаемый Айсен Сергеевич!
От имени Якутской городской Думы и от себя лично разрешите поздравить Вас с 50-летним юбилеем!
Первый юбилей, это время, когда мы подводим итоги и ставим дальнейшие планы на будущее, так как в этом возрасте мы мудры, полны сил и энергии для плодотворной работы.
Под Вашим руководством республика выполняет самые сложные задачи, справляется с любыми трудностями. Строятся жилые дома, социальные объекты, километры дорог, развивается IT- индустрия, ведется работа по социальной газификации по всей Якутии.
Несомненно, наш родной город Якутск, встретит 100-летие со дня образования Якутской АССР, со значительными результатами.
Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и сил которое позволит сохранить высокие темпы в работе, способствующие динамичному развитию и процветанию республики и ее столицы города Якутска.
Уверен, впереди Вас ждет еще много новых свершений и побед! С юбилеем!
Председатель Якутской городской Думы А.Н. Семенов
+7 (999) 174-67-82