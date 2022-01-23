Якутская горДума поздравляет Айсена Николаева с юбилеем

Уважаемый Айсен Сергеевич!

От имени Якутской городской Думы и от себя лично разрешите поздравить Вас с 50-летним юбилеем!

Первый юбилей, это время, когда мы подводим итоги и ставим дальнейшие планы на будущее, так как в этом возрасте мы мудры, полны сил и энергии для плодотворной работы.

Под Вашим руководством республика выполняет самые сложные задачи, справляется с любыми трудностями. Строятся жилые дома, социальные объекты, километры дорог, развивается IT- индустрия, ведется работа по социальной газификации по всей Якутии.

Несомненно, наш родной город Якутск, встретит 100-летие со дня образования Якутской АССР, со значительными результатами.

Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и сил которое позволит сохранить высокие темпы в работе, способствующие динамичному развитию и процветанию республики и ее столицы города Якутска.

Уверен, впереди Вас ждет еще много новых свершений и побед! С юбилеем!

Председатель Якутской городской Думы А.Н. Семенов