Якутская гордума обсудила вопросы летнего отдыха детей

14 апреля состоялось заседание постоянной комиссии Якутской городской Думы по социальной политике, на котором рассмотрены вопросы летнего отдыха детей, увеличения финансирования установки пандусов, о работе с лицами без определенного места жительства.

Первый вопрос – «О ходе подготовки организации летнего труда, отдыха и занятости детей и подростков городского округа «город Якутск» в 2021 году». Информация Мирослава Афанасьева, заместителя начальника Управления образования Окружной администрации города Якутска.

Организация летнего отдыха и оздоровления планируется при благоприятном стечении обстоятельств по эпидемиологической ситуации COVID-19, при этом наполняемость детских лагерей должна быть не более 75%. Планируется к открытию 58 учреждений отдыха и оздоровления с общим охватом 6 808 детей, в том числе: 50 лагерей дневного пребывания с охватом 5 276 детей, 5 загородных стационарных лагерей с охватом 1 150 детей, 3 лагеря труда и отдыха с охватом 380 человек и 8 туристических походов с охватом 512. Кроме того в планах охватить программами дополнительного образования Детского (подросткового) центра 12 000 детей. Предусмотрены в городском бюджете 10, 6 млн рублей.

Средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2021 год в настоящее время определяются Правительством РС (Я). В 2020 году субсидия составляла в размере 49, 2 млн рублей, но в связи отменой организации летней оздоровительной кампании, была возвращена в бюджет республики.

Для организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав, предусмотрены средства в сумме 2, 2 млн рублей. Из госбюджета республики выделено 3, 6 млн рублей для материальной поддержки 770 подростков. Материальная поддержка в месяц составит 4732,5 рублей. Также из средств окружной администрации выделено 5, 2 млн руб.

На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет выделено 3 млн руб.

Также депутатами рассмотрено обращение ЯГОМО «Подросток». Ранее общественной организации выделялась субсидия на работу летнего трудового лагеря. В этом году через уполномоченный орган «Центр занятости населения РС(Я)» деньги выделяются на 115 подростков, но не в полном объеме. «Подросток» просит выделить дополнительно 185 тысяч рублей. Заместитель главы города по социальным вопросам Наталья Степанова сообщила, что вопрос «Подростка» решен.

Что касается летнего отдыха, то председатель постоянной комиссии, депутат Айаан Васильев выразил надежду, что детские лагеря все-таки откроются. Также депутаты внесли предложение – улучшить транспортное обеспечение лагерей – вывозить детей в город на мероприятия хотя бы один-два раза в двухнедельный сезон.

Также новому главе города рекомендовано вернуться к вопросу перевода земли детского лагеря «Спутник» из республиканской в муниципальную собственность, что даст толчок развитию. Члены комиссии также решили в начале июня провести выездное заседание в детских лагерях, чтобы на месте увидеть назревшие вопросы.

Второй вопрос – «Об увеличении финансирования установки пандусов к социальным объектам ГО «город Якутск». Информация Ольги Максимовой, начальника департамента финансов Якутска. В 2020 году по муниципальной программе «Комплексное развитие социальной инфраструктуры» на проектно-сметную документацию по 7 объектам выделено 7,3 млн рублей, на строительство – 6,8 млн рублей на 10 объектов.

В текущем году запланированы проектно-сметная документация по 10 объектам (жилые дома) и строительство 9 объектов, например, детсад «Родничок», библиотека «Мир приключений по ул. Дежнева, два жилых дома в Табаге и др. Плюс к этому на днях в правительстве решен вопрос о выделении субсидии на установку пандусов и подъемников в социальных учреждениях а 1,9 млн рублей. Таким образом, в этом году финансирование увеличено.

Заместитель председателя гордумы Анатолий Кырджагасов заметил, что на проектно-сметной документации можно сэкономить, приняв типовой проект. Однако представители ОА пояснили, что даже в одинаковых домах условия разные.

Депутат Наталья Пахомова предложила рассмотреть современный опыт пандусов и подъемников, что, возможно улучшит доступность городской среди для маломобильных граждан и позволит сэкономить средства. В мире уже есть различные модификации переносных пандусов.

В результате члены комиссии приняли решение рекомендовать окружной администрации изучить мировой опыт в данном вопросе, привлекать при распределении очередности возведения пандусов депутатов Гордумы.

Третий вопрос – «О работе с лицами без определенного места жительства в городском округе «город Якутск». Информация Натальи Степановой – заместителя главы города по социальным вопросам.

Речь идет о комплексной помощи бездомным людям. Основными причинами бездомности считаются: переезд в другой город в поисках работы (49,8 %), семейные неурядицы (34,3 %), мошенничество или вымогательство (18,6 %), утрата возможности снимать жильё (11,5 %), потеря работы (10,7 %), освобождение из мест лишения свободы (8 %), алкогольная или наркотическая зависимость (7,2 %), продажа единственного жилья (5,3 %), заболевания/травмы (5,1 %), не обеспеченные жильём сироты после детдома (3,3 %), другие причины: жилье сгорело или пришло в негодность, странствия, вынужденный переселенец, выселение из служебного жилья, конфликт с соседями, взыскание жилья за долги и др. (16,6 %).

По инициативе Сарданы Михайловны Гурьевой, уполномоченной по правам человека, в 2018, 2019 годах совместно с МВД РС(Я), министерством здравоохранения РС(Я) и при участии окружной администрации города Якутска были проведена акция «Путь к дому».

Силами одного учреждения «Тирэх», в котором 80 койко-мест, проблему не решить. Мы прекрасно понимаем, что этим гражданам необходимы не только ночлежка и питание, хотя и не без этого, им нужна профессиональная помощь – психологическая реабилитационная, системная помощь, не разовая. В рамках проекта «Народный бюджет» в ГО «город Якутск» в 2019 году для помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе без определённого места жительства, финансовую поддержку из бюджета ГО «город Якутск» получили следующие организации:

ООО «ВеРа» — проект «Социальная гостиница «Добро и Забота». На предоставление временного проживания семьям и лицам без определённого места жительства на срок до 3 лет, профилактическую работу, ресоциализацию данной категории граждан и дальнейшую интеграцию их в общество получено 2, 2 млн рублей; межрегиональная общественная благотворительная организация социальной адаптации граждан «Линия жизни» — проект «Путь к дому». Помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в размере 2, 6 млн рублей.

Проект «Реабилитационный центр «Алмаз», направленный на социальную и трудовую интеграцию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, реабилитацию алко- и наркозависимых граждан, получил грантовую поддержку президента РФ в размере 467 тысяч рублей.

В 2020 году финансовую поддержку из бюджета ГО «город Якутск»: «Линия жизни» (Кандакова А.В.) — проект «Центр социальной и трудовой адаптации для бездомных людей и лиц, оказавшихся в трудовой жизненной ситуации», в размере 2 млн рублей; НКО «Алмаз» в РС(Я) (председатель Иванов С.С.) — проект «Социальная реабилитация и профилактика бездомности в г. Якутске» в размере 2 млн рублей; ООО «ВеРа» (Андросова С.А.) — проект «Пансионат «Добро и забота» в размере 2 млн рублей.

По линии управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции окружной администрации в муниципальной программе «Профилактика правонарушений» в 2020 году было выделено Общественной организации социальной защиты граждан, склонных к употреблению психоактивных веществ, реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, социализации бездомных лиц, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию «Алмаз» выделена субсидия 400 тысяч рублей. Такая же сумма предусмотрена в текущем году.

Столичная полиция устанавливает лиц без определенного места жительства.

Айаан Васильев поинтересовался, решен ли вопрос открытия медвытрезвителей? Выяснилось, что пока не ясно, какое ведомство будет заниматься этим. А в целом вопрос уже решен.

Хватает койко-мест для такой категории граждан? Они, как правило, не обращаются, поэтому нехватка мест, скорее, есть.

Сегодня такими людьми занимается только одно учреждение — ГБУ РС(Я) «Республиканский комплексный центр социального обслуживания», руководит которым депутат Гордумы Наталья Пахомова. Она считает, что большинство людей попадают на улицы из-за алкоголизма. Поэтому медвытрезвитель нужен. А результативность работы с данными лицами зависит во многом от качества работы социального учреждения.