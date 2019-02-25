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25 февраля 2019, 14:00
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Якутская горбольница №2 целенаправленно идет к мечте

22 февраля в Якутской городской больнице №2 состоялось заседание медицинского совета больницы по подведению итогов деятельности за 2018 год.

Доклад об итогах деятельности представила Саргылана Васильева главный врач больницы. В докладе изложены меры и действия, предпринимаемые руководством больницы по развитию и совершенствованию деятельности учреждения. Также на медицинском совете прозвучал анализ финансовой деятельности.

В прошедшем году была проведена значительная работа по совершенствованию организации оказания специализированной медицинской помощи, в т.ч. высокотехнологичной медицинской помощи, укреплению материально-технической базы учреждения, повышению доступности и качества оказания медицинской помощи.

По итогам года положительную динамику имела удовлетворенность населения уровнем и качеством медицинской помощи.

Существенное влияние на повышение качества оказываемой медицинской помощи,  а равно как и на показатели удовлетворенности населения привнесла систематизация управления качеством медицинской помощи, разработка и реализация больничных программ, внедрение стандартов оказания медицинской помощи и многое др.

В ходе доклада  были также затронуты проблемные моменты в организации работы медицинского учреждения. Это — строительство Поликлиники на 600 посещений в смену.  В течение 2018 года были завершены все корректировки по разработке проектно-сметной документации объекта «Поликлиника городской больницы № 2 на 600 посещений в смену в г. Якутске». 06.12.2018 г. получено положительное заключение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Из Инвестиционной программы РС (Я) на завершение проекта и дополнительное проектирование наружных сетей выделено 1 257,80 тыс. руб., также на прохождение госэкспертизы выделено 790, 63 тыс. руб. Всего за 2018 год по линии Министерства строительства РС (Я) выделено бюджетных средств 2 048,43 тыс. руб.

В декабре 2018 года получено поручение Главы РС (Я) о подаче заявки на софинансирование из федерального бюджета, и в октябре 2018 года поручение Председателя Правительства РС (Я) о проработке вопроса строительства поликлиники на основе государственно-частного партнерства. В целом, присутствующие на медицинском совете, оценили положительно деятельность больницы по повышению качества медицинских услуг, активную позицию руководства в решении поставленных задач.

По итогам собрания можно сделать вывод о том, коллектив Якутской городской  больницы №2 ясно видит перспективы своего развития, нацелен на решение стоящих перед ним задач и обладает для этого достаточным профессиональным потенциалом.

Источник: Пресс-служба Якутской городской больницы №2.
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