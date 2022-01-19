Якутская филармония отменила концерты

Дорогие друзья!

Филармония Якутии сообщает о том, что концерт «Музыка Великих», запланированный на 20 января 2022 г., по техническим причинам переносится на апрель 2022 г. Место и дата будут уточнены дополнительно. Билет будет действителен на новую дату.

Для возврата билета обращаться в кассу, где он был приобретен (ул. Ярославского, 27 или ул. Орджоникидзе, 38 ТРК «Туймаада»). Если билеты были куплены на сайте, возврат осуществляется на сайте через «Службу заботы».

Концерты 22 января «А музыка звучит» II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова и 29 января «Москва. Век музыки» пройдут в дистанционном формате — состоится онлайн трансляция на сайте Филармонии Якутии.

Телефоны для справок: 8 (4112) 45-06-98, 47-63-35. Приносим свои извинения и надеемся на ваше понимание. С уважением,



