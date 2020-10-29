Якутская этнозвезда занялся бизнесом



Благодаря соцсетям тема талантов стала неиссякаемой. Мы узнали, что этнозвезда, виртуоз-хомусист, бизнесмен Айсен АММОСОВ создает прекрасные национальные сувениры. Специально для Sakhalife Айсен рассказал, как приобщился к плетению из конского волоса :



Знаете, я довольно долгое время хотел заняться чем-то подобным. Во время гастролей по республике наблюдал за тем, как бабушки в клубах занимаются созданием разных вещей из конского волоса. Так как я преклоняюсь божеству Дьеhегей, мне это было очень интересно.

К моему счастью, по удивительному стечению обстоятельств, когда я обзавелся семьей, оказалось, что теща занимается плетением из конского волоса. И я научился у Нюргуяны Трофимовны этому уникальному ремеслу.

Когда объявили карантин, я вплотную засел за дело. Работаю на заказ, создаю разные обереги, браслеты, ожерелья и украшения. По желанию клиента могу вставить серебро, которое заказываю у ювелиров.

По времени создание браслета занимает один день, а шляпа — целых две недели.

Насчет проведения мастер-классов пока не думал, сам же только начал (смеётся).