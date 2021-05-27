27.05.2021
09:15
195
Культура
«Якутская эстрада» на радио «Россия – Саха»
Очередной выпуск популярной радиопрограммы Владимира ИНДИГИРСКОГО, «Музыкальной салон», звучащий третий год на волне радио «Россия –Саха», представляет 28 мая, голоса артистов группы «Якутская эстрада- 72».
Незабываемые молодые голоса 1970 года: Ю. ПЛАТОНОВА, Н. ТРАПЕЗНИКОВОЙ, М. КОЛЕСОВОЙ, Елизаветы РОМАНОВОЙ, Евдокии ИГНАТЬЕВОЙ и других – слушайте, завтра, в пятницу в 07.25 утра и в 13.25 на волне 104, 9. Не пропустите!
Фото: «Эстрада 72»
Источник: выпуск радио ВГТРК «Россия-Саха»
#«Якутская эстрада» на радио «Россия – Саха»#Владимир Индигирский#республика саха (якутия)#рся#Саха#Якутия#Якутск
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
27.05.2021
94
27.05.2021
300
27.05.2021
107
27.05.2021
192
27.05.2021
156
27.05.2021
393
27.05.2021
714
26.05.2021
1528
26.05.2021
324
26.05.2021
366
26.05.2021
432
26.05.2021
531
26.05.2021
325
26.05.2021
367
26.05.2021
305
26.05.2021
344
26.05.2021
269
26.05.2021
276
26.05.2021
631
26.05.2021
390
26.05.2021
334
26.05.2021
3488
26.05.2021
271
26.05.2021
358
26.05.2021
346
26.05.2021
431
26.05.2021
847
26.05.2021
562
26.05.2021
405
26.05.2021
1448
26.05.2021
408
26.05.2021
504
26.05.2021
381
26.05.2021
731
26.05.2021
320
26.05.2021
390
26.05.2021
1524
26.05.2021
888
26.05.2021
553
26.05.2021
491
26.05.2021
393
26.05.2021
550
26.05.2021
511
26.05.2021
555
26.05.2021
644
26.05.2021
362
26.05.2021
815
26.05.2021
1042
26.05.2021
429
26.05.2021
2158
26.05.2021
1204
25.05.2021
3184
25.05.2021
871
25.05.2021
674
25.05.2021
806
25.05.2021
2178
25.05.2021
772
25.05.2021
2605
ТОП НОВОСТИ
22.05.2021
3879
22.05.2021
3496
26.05.2021
3486
24.05.2021
3430
21.05.2021
3215
25.05.2021
3182
21.05.2021
3178
21.05.2021
3142
25.05.2021
2726