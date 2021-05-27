«Якутская эстрада» на радио «Россия – Саха»

Очередной выпуск популярной радиопрограммы Владимира ИНДИГИРСКОГО, «Музыкальной салон», звучащий третий год на волне радио «Россия –Саха», представляет 28 мая, голоса артистов группы «Якутская эстрада- 72». Незабываемые молодые голоса 1970 года: Ю. ПЛАТОНОВА, Н. ТРАПЕЗНИКОВОЙ, М. КОЛЕСОВОЙ, Елизаветы РОМАНОВОЙ, Евдокии ИГНАТЬЕВОЙ и других – слушайте, завтра, в пятницу в 07.25 утра и в 13.25 на волне 104, 9. Не пропустите!

Фото: «Эстрада 72» Источник: выпуск радио ВГТРК «Россия-Саха»

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