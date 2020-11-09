Якутская епархия проводит конкурс детского творчества
В рамках XVI Республиканских Рождественских чтений Якутская епархия проводит дистанционный конкурс детского творчества «Александр Невский: воин, князь, святой».
Тематика конкурса – жизнь и труды святого благоверного князя Александра Невского; отражение его образа в истории и культуре России.
Сроки проведения Конкурса:
с 6 ноября до 5 декабря 2020 г. — прием заявок и конкурсных работ;
с 6 по 11 декабря 2020 г. — оценка работ, подведение итогов;
12-13 декабря 2020 г. – опубликование итогов конкурса, направление дипломов победителям;
13 декабря – вручение призов победителям.
Участниками Конкурса являются дети и подростки 7 – 17 лет.
Конкурс проводится по трем возрастным категориям участников:
— первая категория – 1-4 классы
— вторая категория – 5-8 классы;
— третья категория – 9-11(12) классы.
Победители выбираются в пяти номинациях:
— рисунок;
— авторские стихи;
— мелодекламация;
— пение;
— исполнение музыки.
Для участия в Конкурсе до 5 декабря 2020 года включительно необходимо направить на электронную почту konkurs.yaeparh@gmail.com с пометкой «Александр Невский»:
— заявку;
— конкурсную работу в электронном виде в форматах: img, gif, doc, pdf, mp4, avi, quickTime – хорошего качества (не размытые, четкие, с разборчивым звуком). Вложенный файл с конкурсной работой должен иметь название, состоящее из фамилии и имени автора и указания номинации (примеры: ИвановИван_мелодекламация; МарияКузнецова_рисунок);
— согласие участника или (для детей до 14 лет) его представителей на обработку персональных данных.
Положение о конкурсе — тут: http://pravyakutia.ru/wp-content/uploads/2020/11/polozhenie_o_konkurse_AlexandrNevsky.docx
+7 (999) 174-67-82