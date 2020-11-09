Якутская епархия проводит конкурс детского творчества

В рамках XVI Республиканских Рождественских чтений Якутская епархия проводит дистанционный конкурс детского творчества «Александр Невский: воин, князь, святой».

Тематика конкурса – жизнь и труды святого благоверного князя Александра Невского; отражение его образа в истории и культуре России.

Сроки проведения Конкурса:

с 6 ноября до 5 декабря 2020 г. — прием заявок и конкурсных работ;

с 6 по 11 декабря 2020 г. — оценка работ, подведение итогов;

12-13 декабря 2020 г. – опубликование итогов конкурса, направление дипломов победителям;

13 декабря – вручение призов победителям.

Участниками Конкурса являются дети и подростки 7 – 17 лет.

Конкурс проводится по трем возрастным категориям участников:

— первая категория – 1-4 классы

— вторая категория – 5-8 классы;

— третья категория – 9-11(12) классы.

Победители выбираются в пяти номинациях:

— рисунок;

— авторские стихи;

— мелодекламация;

— пение;

— исполнение музыки.

Для участия в Конкурсе до 5 декабря 2020 года включительно необходимо направить на электронную почту konkurs.yaeparh@gmail.com с пометкой «Александр Невский»:

— заявку;

— конкурсную работу в электронном виде в форматах: img, gif, doc, pdf, mp4, avi, quickTime – хорошего качества (не размытые, четкие, с разборчивым звуком). Вложенный файл с конкурсной работой должен иметь название, состоящее из фамилии и имени автора и указания номинации (примеры: ИвановИван_мелодекламация; МарияКузнецова_рисунок);

— согласие участника или (для детей до 14 лет) его представителей на обработку персональных данных.

Положение о конкурсе — тут: http://pravyakutia.ru/wp-content/uploads/2020/11/polozhenie_o_konkurse_AlexandrNevsky.docx