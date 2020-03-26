Якутская епархия: пожилые люди не должны посещать церкви

Епархиальный совет Якутской епархии, учитывая рекомендации светских властей, призывает тех якутян, которые находится в группе риска (старше 65, некоторые хронические заболевания), совершать до 10 апреля с.г. молитву в своих домах, обращаясь по желанию и по мере необходимости в близлежащие к их жилищам приходы с просьбой направить священника для совершения таинства Исповеди и преподания Святых Христовых Таин на дому.