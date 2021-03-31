Якутская епархия поздравила писателя

31 марта 2021 года архиепископ Якутский и Ленский Роман поздравил с 70-летием писателя В. Н. Федорова.

Уважаемый Владимир Николаевич! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

В своём творчестве Вы постоянно поднимаете серьёзные мировоззренческие вопросы, решения которых ищете в нравственности и духовности. Таким образом вы продолжаете традиции великой русской литературы, развитие которой было бы немыслимо без христианства и Церкви.

В нашей многолетней дружбе — видимое подтверждение Вашего глубокого переживания идеалов православной веры, питающей Ваши поиски, вдохновляющей на новые произведения, мысли, идеи.

Желаю Вам, чтобы Господь покровительствовал Вашему таланту, чтобы Ваши творческие силы не иссякали, чтобы Ваши произведения продолжали восхищать Ваших читателей, призывать к добру, свидетельствовать о Творце.