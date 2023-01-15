Якутская Епархия поздравила пациентов РКБ №3 с новогодними праздниками

В новогодние праздники каждый — и стар, и млад, ждет чуда. Создать атмосферу доброго и уютного праздника под силу каждому из нас. Так, в праздничные выходные в отделении сестринского ухода Республиканской клинической больницы №3, где на попечении медицинских работников находятся люди преклонного возраста паллиативного профиля (с неизлечимыми заболеваниями) побывал руководитель социального отдела Якутской и Ленской епархии Русской православной Церкви, священник Корнилий Рахманин.

Как рассказала заведующая отделением сестринского ухода РКБ №3 Валентина Поликарповна Дьяконова, отец Корнилий поздравил пациентов и медработников с новогодними праздниками и Рождеством. В ходе встречи, он поздравил всех, провел беседу и ответил на многочисленные вопросы пожилых людей, среди которых есть верующие и крещеные. Он также подарил каждому пациенту сладкие подарки и сувениры ручной работы, изготовленные им совместно с детьми.

«Наши пациенты были очень рады возможности душевно и неспешно побеседовать со священнослужителем, задать ему волнующие их вопросы и, как дети, искренне радовались подаркам», — поделилась Валентина Поликарповна. По ее словам, для пожилых людей день получился по – настоящему праздничным.

Следует напомнить, что в прошлом году, одно из старейших в республике медорганизаций «Республиканская клиническая больница №3» и Якутская епархия подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого священники могут проводить духовные беседы и проводить богослужения по желанию пациентов или их законных представителей. Это — первый в истории республики Договор о сотрудничестве между больницей и Якутской Епархией. Он был подписан архиепископом Якутским и Ленским Романом и главным врачом РКБ №3 Ольгой Татариновой.

Пресс – секретарь ГАУ РС(Я) «РКБ №3» Яна Байгожаева