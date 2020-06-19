Якутская епархия получила грант президента России

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Нижнем Бестяхе

Россия узнает о храмах Якутии.

Якутская епархия стала победителем грантового конкурса Фонда президентских грантов. Грантовое финансирование получил проект «Храмы Якутии — историческое наследие России, 2 этап».

В рамках проекта будут сняты три документальных фильма, десять видеороликов «Читаем Евангелие вместе» и рождественский видеоролик.

Храм преподобного Серафима Саровского в Удачном

Зритель познакомится с историей самого северного храма преподобного Серафима Саровского в городе Удачный, храмов Благовещения Пресвятой Богородицы в поселке Нижний Бестях и Преображения Господня в поселке Чокурдах; услышит Евангелие на русском и якутском языках и получит поздравление с праздником Рождества Христова от Якутской епархии.

Храм Преображения Господня в поселке Чокурдах

Проект адресован широкой зрительской аудитории телеканалов: Россия 24, НВК САХА, Православный телеканал «Союз», будет доступен в соц.сетях и youtube, а также каждому фильму будет присвоен QR-код, который будет размещен на Пасхальных и Рождественских открытках, в церковных лавках епархии. Фильмы будут презентованы на Рождественских чтениях, где будет организовано обсуждение фильмов с трансляцией в соцсети.

Проект «Храмы Якутии – историческое наследие России» призван восполнить пробелы знаний об истории Якутии и становления Православия в крае. Фильмы будут презентованы публике на большом экране в кинотеатрах, на телеканалах Республики, что гарантирует большой охват зрительской аудитории.

Реализация проекта начнется в ближайшие месяцы.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:

Якутия вошла в состав России в 1632 году, и эта дата считается началом христианизации края. Якуты охотно принимали веру православную, благодаря чему успешно осуществлялась интеграция края в Российское государство и общество. Священниками был создан алфавит якутского языка, появились первые книги, переведенные с русского языка, формируя культурный код якутского народа, включенного в общероссийский культурный контекст. В конце XIX века по статистическим данным 94% якутов были православными – это был самый высокий показатель среди коренных народов, населявших тогда Сибирь.

В годы советской власти, все храмы Якутии были уничтожены, монастыри и семинария закрыты. В 1993 году на территории Якутии действовал всего один храм. Была прервана преемственность поколений и почти уничтожена историческая память якутского народа. После падения богоборческого режима в стране началось духовное возрождение – пришло осознание, что вера православная есть стержень, объединяющим многонациональный народ России, сохраняющим ее государственность и единое духовное пространство.