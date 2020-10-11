Якутская Епархия отмечает 150-летний юбилей

11 октября Якутской Епархии Русской Православной церкви исполняется 150 лет со дня основания. В приветственном адресе председателя ЯРО ИППО, генерального директора ПАО «ЛОРП» С.А.Ларионова говорится:

«Ваше Высокопреосвященство, уважаемый Архиепископ Якутский и Ленский Роман! Дорогие служители и прихожане Якутской епархии!

От имени Якутского регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества и многотысячного коллектива речников ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» примите сердечные поздравления с 150-летием основания Якутской епархии Русской Православной Церкви!

Православие всегда было одной из основ российской государственности, мощной объединяющей силой, источником духовности и нравственности народа. В годы судьбоносных перемен и трудных жизненных испытаний российская православная церковь оказывала мощную поддержку Отчизне, разделяя беды и невзгоды россиян, радуясь общим победам и свершениям, прославляя героев Отечества.

В год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, мы с особым уважением и благодарностью, дорогой Архиепископ, вспоминаем вклад церкви в её достижение.

Церковь всегда играла особую роль в истории Якутии, в духовном и культурно-просветительском развитии нашей многонациональной республики. Первые школы, газеты, библиотеки возникали при церквях, священнослужители занимались научными исследованиями. Первые переводы на якутский язык также были осуществлены силами епархии.

Сегодня Православие в республике Саха (Якутия) не только возрождается, но и приобретает новое значение. Теперь перед Церковью не стоят уже задачи по распространению грамотности или здорового образа жизни, она объединяет людей разных национальностей, играя в обществе стабилизирующую роль духовности в обществе.

Уверен, что плодотворное сотрудничество светской и духовной власти поможет нашему обществу преодолеть экономические, духовные и социальные проблемы и вызовы, укрепить мощь нашего региона и страны, повысить качество жизни якутян. Я искренне Вам благодарен за всю ту важную работу, которую Вы делаете для всех нас.

Пусть Якутская Епархия и впредь развивается, процветает и напутствует жителей Республики Саха (Якутия) на благие начинания!»