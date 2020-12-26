26.12.2020
16:59
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Православие

Якутская епархия отказалась от крещенских купелей

25 декабря 2020 года состоялось заседание Епархиального совета под председательством архиепископа Якутского и Ленского Романа.

В рамках заседания обсуждались итоги года. Общим решением было принято вынести благодарность всем клирикам, потрудившимся в тяжелом 2020 году. Как отметил архиепископ Роман, ни один из священников не отказался продолжать пастырское служение в условиях эпидемии, даже несмотря на благословение семейным священникам приостановить участие в богослужениях.

Также обсуждались вопросы организации празднования Рождества Христова и Крещения Господня. В частности, было принято решение отказаться от освящения крещенских купелей в целях профилактики распространения инфекции. Верующие призываются приносить в храмы для освящения свою воду во избежании скопления людей перед баками с крещенской водой.

Фото: Из архива SAKHALIFE.RU
Источник: http://pravyakutia.ru/2020/12/25/sostoyalos-zasedanie-eparhialnogo-soveta-2/
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