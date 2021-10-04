Якутская епархия оказала помощь в Бясь-Кюеле

Православная служба помощи Якутской епархии «Милосердие14» провела субботу, 2 октября, в пострадавшем от летних лесных пожаров с.Бясь-Кюель. В селе сгорело тридцать четыре дома.

Во время стихийного бедствия служба объявила сбор помощи, и благодаря неравнодушным людям и Синодальному отделу Московской Патриархии эта помощь уже пришла: нуждающиеся регулярно обеспечиваются продуктами, медикаментами.

Организации, оказывающие поддержку пострадавшим, под руководством добровольческого штаба распределили между собой погорельцев – так под опекой Якутской епархии оказался одиноко проживающий Адам Адамович ОСИПОВ. Несколько дней назад ему вручили ключи от нового дома, и служба «Милосердие14» закупила ему все необходимое для жизни: бытовую технику, мебель, посуду…

Администрация Горного района доставила груз в с.Бясь-Кюель, и сотрудники службы собрали мебель, помогли новоселу обустроиться. Руководитель Православной службы помощи «Милосердие14» Анжелика ТУПИЦЫНА:

«Когда случился пожар, люди остались вообще без ничего. Начинается жизнь с чистого листа. Поэтому мы помимо техники и мебели закупили посуду, и все, что необходимо для комфортной жизни: это и кастрюли, и баночки для круп, и постельное белье, и полотенца, и множество других мелочей, таких нужных в нашей повседневной жизни. Большую помощь в сборке нам оказали сельчане, поэтому получилось справиться за один день».

В ближайшее время село посетит правящий архиерей Якутской епархии – архиепископ Якутский и Ленский Роман.