Якутская энергоремонтная компания с опережением выполнила план

В Якутской энергоремонтной компании подведены итоги работы за 6 месяцев 2019 года. Производственная программа полугодия, включающая ремонты оборудования и энергообъектов, выполнена на сумму 181748 тыс руб (при плане 111575 тыс руб), что составляет 163%.

За этот период силами ЯЭРК на Якутской ГРЭС произведен капитальный ремонт ГТУ-7 с полной разборкой проточной части и текущий ремонт всех восьми ГТУ, двух ГТГ-12 и вспомогательного оборудования. Восстановлена 4 ступень рабочих и направляющих лопаток ротора турбины ГТЭ-45 и 3 ступень рабочих и направляющих лопаток ротора турбины ГТ-35-770-2. В настоящее время на Якутской ГРЭС в капремонт выведена ГТУ-2.

На Якутской ТЭЦ выполнены текущие ремонты вспомогательного оборудования станции и ЦТП, средний ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст. №4В, изготовлено 7 элеваторных узлов с постройкой помещений. Сейчас в ремонте находится водогрейный котел ПТВМ-50 ст№1В.

На объектах г. Якутска проведены 10962 регулировки тепловых вводов.

В рамках договоров по строительству и ремонту линий электропередачи пробурено 1765 метров скважин, установлено 304 опоры (в т.ч. с заменой 150 старых), демонтировано и смонтировано 73896 метров провода. Реконструированы ВЛ-6/10 кВ: «Водозабор-1» и «Водозабор-2» с ПС «Северная», «Живкомплекс» с ПС «Марха», «Хатассы» с ПС «Птицефабрика» в Якутске; ВЛ-6 кВ «Кюпцы – Тумул» в Усть-Майском районе; ВЛ-0,4 кВ «Аленушка» и СТП-6/0,4 кВ «Приозерная» в п. Мохсоголлох Хангаласского улуса.