Якутская духовная семинария приглашает на квест, кино и концерт

VIII Духовно-просветительский студенческий форум пройдет 5-6 октября 2019 года. Форум проводит Якутская духовная семинария при поддержке Восточно-Сибирского института экономики и менеджмента.

Девиз форума в этом году – слова святителя Иннокентия (Вениаминова): «Благополучия и счастья ищите в Боге».

В программе:

— выступление хора Государственной филармонии Республики Саха (Якутия);

— просмотр фильма «Надо мною солнце не садится» с участием режиссера Любови Борисовой;

— презентация издания Книги пророка Ионы на трех языках (английский, русский, якутский);

— городской исторический квест;

— концерт российско-американского виолончелиста Яна Максина.

Свято-Иннокентьевский студенческий форум проводится ежегодно. В нем участвуют студенты из Якутска и улусов республики. Задача мероприятия – приобщения молодых людей к ценностям и традициям православной российской культуры на примере личности и наследии святителя Иннокентия (Вениаминова), просветителя Сибири и Америки.

Открытие форума – 5 октября, 11.00, Якутская духовная семинария (ул. Чернышевского, 52).

В тот же день в 19.00 – показ фильма «Надо мною солнце не садится» (Большой зал Якутской духовной семинарии).

6 октября в 12.00– презентация издания Книги пророка Ионы на трех языках и книг митрополита Илариона (Алфеева) в Якутской духовной семинарии.

С 14 до 17.00 – городской квест по местам, связанным со святителем Иннокентием (Вениаминовым).

18.00 – концерт Яна Максина

Приглашаем учащуюся молодежь на мероприятия форума!