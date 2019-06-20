Якутская дива развеселила фанатов

Многие думают, что звезды шоу-бизнеса являются заносчивыми особами, но это совершенно не так. Лучезарная Варя Максима одна из ярких примеров селебрити с отличным чувством юмора.

Популярная певица с легкостью может подшутить не только над другими, но и над собой.

На открытии первой смены в лагере красавица Варя предстала в образе «Грязного Билла», чем и рассмешила своих поклонников.

Всем привет от Грязного Билла 🤟🏻! Одно из преимуществ работы с детьми, это возможность подурачиться 🤪. Что мы сегодня и сделали в рамках игры на сплочение детей. Подробности писать не буду, но это было очень смешно и жутко весело 🥳🥳🥳!

Подписчики поддержали публикацию певицы многочисленными лайками и смайликами.