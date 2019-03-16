Якутская бизнес-леди стала победителем Всероссийского конкурса

Основательница и владелица якутского брэнда и известной компании «Камелек» Ольга Григорьева стала победителем всероссийского конкурса «Женщина-директор года». Конкурс

организуется Ассоциацией женщин-предпринимателей России и проходит в Москве. Вчера, 15 марта, Ольга Григорьева приняла участие в церемонии награждения.

«Для меня эта победа оказалась неожиданностью. Ведь участие принимают очень много успешных женщин-предпринимателей со всех регионов России. Конечно, очень взволнована и очень рада. Ехала я обменяться опытом, посмотреть как решаются вопросы в других компаниях, так как еще проходит и большая конференция. Узнала очень много полезного, было много встреч, рассказала о нашем опыте и о Якутии. Большое спасибо передаю своему коллективу, эта победа наша общая», – сказалаОльга Григорьева.

Общероссийская общественная организация «Ассоциация женщин- предпринимателей России», зарегистрированная 13 июня 1991 года, является автором семи проектов всероссийских конкурсов, проводимых при поддержке Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы РФ.

Якутия, якутская посуда и история компании вызвали большой интерес у участниц конференции “Российские регионы: перспективы устойчивого развития в современных социально-экономических условиях”, прошедшей в рамках конкурса.

Ольга Григорьева – известный в республике предприниматель, ее заслуги были отмечены званием «Лучший предприниматель 2017 года», финалист «Якутянин года» и другими. И победа на всероссийском конкурсе стала закономерностью в поступательном развитии компании и брэнда.

Торгово-производственная компания «Камелек» занимается производством якутской национальной посуды на протяжении уже 14 лет. Высокое качество продукции компании оценено потребителями по достоинству. Посуда в национальном стиле от «Камелек» стала синонимом лучшего подарка, и присутствует в каждой якутской семье.