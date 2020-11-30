Якутская биатлонистка завоевала для республики заветное «золото»

Сборная Якутии по биатлону под руководством главного тренера Альберта Сафарова результативно выступает на Всероссийских соревнованиях по биатлону, которые сейчас проходят в Новосибирске, сообщает Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по лыжному спорту. Более двухсот спортсменов из 13 российских регионов ведут упорную борьбу за первенство в самом популярном национальном зимнем виде спорта.

В шестикилометровой гонке преследования уроженка пос. Чульман Регина Петрова уверенно лидировала, обогнав соперницу из Красноярской Академии биатлона на 1 минуту 2 секунды, поднялась на первую ступень пьедестала победителей завоевав для республики заветное «золото». Победа воспитанницы Республиканской спортивной школы олимпийского резерва уникальна тем, что биатлонистка будучи ещё перворазрядницей с большим отрывом обогнала по времени и по очкам, преследовавших её на протяжении всей дистанции, четырёх соперниц, которые являются кандидатами в Мастера спорта. Сумев сосредоточиться в стрельбе и преодолев противостояние на сложной рельефной трассе, девушка финишировала со временем 23.55.2.

Регина Петрова выполнила результат кандидата в мастера спорта и впреддверии новогодних праздников сделала себе, а главное своему первому наставнику, тренеру Александру Лукьянову бесценный подарок.