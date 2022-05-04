Якутская балетная школа завоевала награды всероссийских конкурсов

Студенты Якутской балетной школы им. А. и Н. Посельских Иван Одинцов и Алисия Пак приняли участие во Всероссийском конкурсе артистов балета и хореографов в г. Йошкар-Ола и в XVII Открытом российском конкурсе «Арабеск – 2022» им. Екатерины Максимовой в г. Пермь. В обоих конкурсах Иван Одинцов завоевал серебряные медали.

Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов проводится ежегодно с четырехлетней цикличностью по номинациям: «Хореографы», «Характерный и народно-сценический танец», «Современный танец», «Классический танец». В этом году конкурс проходил в Йошкар-Оле по номинации «Современный танец». Отборочный тур прошел дистанционно, по видеозаписям для очного участия в следующих турах комиссия отобрала 84 участника из 22 российских городов. Конкурс состоялся в юбилейный год его основателя и художественного руководителя – выдающегося хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича.

По итогам конкурса в младшей группе среди юношей I премия не присуждена. Звание лауреата II премии, серебряную медаль завоевал Иван Одинцов (г. Якутск), III премию поделили Богдан Бахматов (г. Челябинск) и Александр Чимаев (г. Йошкар-Ола). Алисия Пак прошла на III тур и стала финалисткой конкурса. На гала-концерте Алисия и Иван исполнили номер хореографа Алексея Расторгуева «По тонкому льду» на музыку Джованни Скарамуццино.

В XVII Открытом российском конкурсе «Арабеск – 2022» им. Екатерины Максимовой приняли участие 146 участников из России, Франции, Греции, Турции и Японии.

Первую и третью премии в младшей группе среди юношей жюри решило никому не присуждать. Вторую премию и серебряную медаль заслужил Иван Одинцов. В истории якутского балета Иван Одинцов впервые стал лауреатом конкурса «Арабеск». Алисия Пак стала дипломантом конкурса и удостоена приза Московского общества любителей балета «Сильфида». От имени председателя общества Анны Скляровской приз вручила балетный критик, член жюри прессы конкурса «Арабеск» и Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Виолетта Майниеце. Алисия и Иван выступили на двух Гала-концертах победителей. Выступления юных артистов из Якутии пермские зрители встретили бурными овациями, долго не отпуская, вновь и вновь приглашали на поклоны.

«Арабеск» — российский балетный конкурс, открытый для иностранных участников. В этом году конкурс посвящен 150-летию известного антрепренёра, основателя «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Художественный руководитель конкурса и председатель жюри – звезда мирового балета, народный артист СССР и РФ Владимир Васильев. С 1996 по 2008 год жюри возглавляла великая балерина, народная артистка СССР Екатерина Максимова. В 2012 году конкурсу присвоено ее имя.

Алисия Пак и Иван Одинцов с достоинством защитили честь республики в масштабных балетных конкурсах и посвятили свои победы 100-летию образования ЯАССР. 11 мая они примут участие в первом детском национальном балете «Сказочная долина» на музыку заслуженного деятеля искусств РС (Я) Кирилла Герасимова в хореографии заслуженной артистки РФ и РС (Я) Екатерины Тайшиной.