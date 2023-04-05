05.04.2023
16:11
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Культура

Якутская балетная школа приглашает на отчетный концерт

Якутская балетная школа им. А. и Н. Посельских 11 апреля в 18:00 приглашает на Отчетный концерт, посвященный ко дню рождения Натальи Семеновны Посельской, основателя, первого директора-художественного руководителя, заслуженного работника культуры РФ и РС(Я), кандидата педагогических наук, Учителя учителей.

В концерте примут участие учащиеся и студенты, лауреаты и дипломанты всероссийских, международных конкурсов, стипендиаты фонда Галины Улановой, Светланы Захаровой, главы РС(Я), лауреаты премии Первого Президента РС(Я) М. Е. Николаева «Знанием победишь!», победители «Грани алмаза» РС (Я), обладатели Гранта Целевого фонда будущих поколений РС(Я), отличники культуры РС(Я).

В программе:

1 отделение — А. Адан. Сюита из балета «Корсар». Хореография М. Петипа.

2 отделение — номера из репертуара классического наследия, народно-сценического танца и современной хореографии.

Место проведения: ГТОиБ им. Суорун Омоллоона.

Билеты на сайте sakha-opera.ru, в кассе театра и колледжа.

Зрители с 14-22 лет могут приобрести билеты по «Пушкинской карте».

Справки по тел.:

8 (4112) 36-06-90;

8 (4112) 35-04-28;

8 (924) 861-95-17.

Фото: пресс-службы
Источник: ГБПОУ РС(Я) ЯБШ(К) им. Посельских

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