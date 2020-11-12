Якутская балерина завоевала бронзу Дельфийских игр России

Студентка Якутской балетной школы Алена Колодезникова завоевала третье место на XIX молодежных Дельфийских играх России.

XIX молодежные Дельфийские игры России прошли с 6 по 11 ноября в дистанционном формате. В играх приняли участие 1706 человек в составе делегаций из 72 субъектов России. По решению жюри бронзовая медаль (III место) в номинации «Классический танец» (возрастная группа «15-17 лет») присуждена студентке первого курса Якутской балетной школы им. А. и Н. Посельских Алене Колодезниковой, занимающейся в классе педагога заслуженной артистки РС (Я) Дарии Дмитриевой.

Алена единственная участница, представившая Якутию на Дельфийских играх. В соответствии с программными требованиями Алена с педагогом подготовили номера для двух туров. В первом туре это были: А. Адан — вариация Медоры из балета «Корсар» в хореографии М. Петипа, а также Л. Минкус — вариация из балета «Пахита» в хореографии М. Петипа. Во втором туре — А. Адан, вариация из классического па-де-де, хореография С. Афонасевича и К. Дебюсси — «Первое чувство», хореография Е. Тайшиной. Записи ее конкурсных выступлений были отправлены в оргкомитет конкурса.

Дельфийские игры России посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне и включены в План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы, утвержденный руководителем Администрации президента РФ А.Э. Вайно. В 2020 году проходят под патронатом Международного Дельфийского комитета и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Членами жюри стали около 100 видных деятелей искусств – народных и заслуженных артистов, работников культуры России, профессоров и докторов искусствоведения. Состязания проходили по 30 номинациям классического, народного и современного искусства. В большинстве номинаций предусмотрено разделение на 2 или 3 возрастные группы. Всего было разыграно 76 комплектов медалей.

Алена Колодезникова в ЯБШ(К) им. А.и Н.Посельских учится с 2012 г. Ежегодно проходит обучение для одаренных детей России в Образовательном центре «Сириус» в Сочи. Успешно участвует во всероссийских и международных балетных конкурсах. Участница Международного фестиваля «Молодая Арктика» в Санкт-Петербурге, XIII Международного фестиваля молодежного балета в Сеуле. Активно участвует в концертах, спектаклях колледжа и Театра оперы и балета РС(Я) им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона.

Творческие достижения:

Лауреат (бронзовая медаль) IV Международного конкурса классического балета и современных танцев в г. Тойота (Япония), 2016 г.;

Дипломант Х Международного балетного конкурса KIBC г. Сеул (Республика Корея), 2017 г.;

Лауреат 3 степени IV Международного детско-юношеского конкурса исполнителей классического танца «Щелкунчик» приглашает» г. Екатеринбург, 2018 г.;

Дипломант I Монгольского международного конкурса балета г. Улан-Батор (Монголия), 2018 г.;

Лауреат 1 степени II Республиканского конкурса исполнителей классического танца «Дивертисмент» г. Якутск, 2018 г.