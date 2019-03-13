Якутская автошкола закрыта за грубые нарушения

Прокуратура г. Якутска с участием УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) провела проверку соблюдения норм законодательства об образовании и лицензировании в Учебном центре «Авто-Профи».

Установлено, что в автошколе отсутствуют учебные транспортные средства, соответствующие установленным требованиям, а также мастера производственного обучения. Обучение по темам Правил и безопасности дорожного движения, устройства и технического обслуживания транспортных средств, основ вождения автомобиля осуществлял преподаватель, с которым трудовой договор не заключен, документы, подтверждающие его право осуществлять преподавательскую деятельность, не предоставлены.

В ходе проверки также не предоставлены карточки учета вождения, в специальном журнале отсутствует информация о результатах квалификационного экзамена, сведений о выполнении учебного плана, сведений о результатах обучения, сведений об обучающихся, не сдавших квалификационный экзамен.

Учебный кабинет не отвечает требованиям оснащенности, на информационном стенде не имеется копии лицензии, программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», расписания занятий, графика учебного вождения, схем учебных маршрутов и др.

В связи осуществлением деятельности с грубым нарушением лицензионных требований, прокуратура города возбудила в отношении учебного центра производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. По итогам рассмотрения постановления прокурора Якутский городской суд принял решение о приостановлении деятельности автошколы на 90 суток.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.