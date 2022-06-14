Якутская актриса сыграла бизнес-леди в российской комедии

В российских кинотеатрах с 23 июня начнётся показ фильма «Дикая» от режиссера Владимира Котта. В комедии, сюжет которой разворачивается в якутской тайге, одну из главных ролей сыграла актриса Саха театра Ильяна Павлова, сообщает ЯСИА.

Ильяне Павловой в фильме досталась роль суровой якутской бизнес-леди, которая вместе с мужем владеет крупной компанией. «Кастинг актёров проходил в Якутске, смотрел и выбирал сам режиссер Владимир Котт. Основные съёмки проходили в Карелии, а также в Москве и Якутске. Роль моего мужа по фильму играет известный российский актер театра и кино Алексей Кравченко», ㅡ рассказала ЯСИА актриса.

В кинокартине начинающая модель Алёна, которую сыграла известная по фильмам «Доктор Лиза» и «Человек из Подольска Таисия Вилкова, вместо премиального курорта прилетает в Якутию. По стечению обстоятельств главная героиня, всю жизнь обитавшая в городе, оказывается посреди дикой природы. Изначально на основе сценария предполагалось создать драматический триллер, но в итоге получилась приключенческая комедия.