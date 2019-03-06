Якутская актриса снялась в американском фильме

Актриса из Якутии Елена Корнилова снялась в криминальной драме «Brother`s keeper» («Хранитель братьев») американского режиссера Андре Джефферсона, премьера которой пройдет 24 марта в Лос-Анджелесе.

«Brother`s keeper» — это непростая история двух приемных братьев, которые борются с различными психическими заболеваниями, случайно совершают убийство матери.

Якутянка Елена Корнилова, живущая в Лос-Анджелесе, играет в фильме роль бывшей алкоголички по имени Шай.

«Роль небольшая, но классная. Я играю девушку со скромным именем Shay, но она очень смелая, была проблемная и сейчас в клубе анонимных алкоголиков. Роль не супербольшая, но интересная и смешная, особенно понравилась сцена с главным героем», — говорит Корнилова.

Елена Корнилова родилась и выросла в городе Ленск. После школы переехала в Москву, окончила МГУ, факультет журналистики. В 2014 году переехала в Лос-Анджелес, окончила актерскую школу при театре в Санта-Монике. За это время снялась в 27 фильмах, среди которых «Fighting shadows», «Red Velvet», «Reel».

Елена свободно говорит на русском, английском, немецком и испанском языках.

О российской премьере «Brother`s keeper» пока ничего не известно. Сама Елена приедет в Россию в конце марта, на Московский кинофестиваль фильмов ужасов, будет в жюри.



