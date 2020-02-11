Якутск ждет перераспределения автобусных маршрутов

Депутаты Якутской городской Думы рассмотрят изменение автобусных маршрутов и поднимут вопрос об отключениях электроэнергии в холодное время года.

Президиум Якутской городской Думы утвердил отчет постоянной комиссии по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям. Первый заместитель Председателя Евдокия Евсикова предложила членам комиссии подключиться к работе Департамента предпринимательства и потребительского рынка Окружной администрации по контролю за ценами: «Горожан беспокоит подорожание овощей и фруктов в связи с закрытием границ с Китаем. Возможно, проведете несколько рейдов по овощным лавкам города, чтобы ознакомиться с ситуацией. Также стоит обратить внимание на отсутствие в городе медицинских масок».

Протокольным поручением в план работы этой комиссии включены проблемы городских автобусов, на которые регулярно поступают жалобы. К примеру, депутат Софрон Новгородов сообщил, что горожане, оплачивающие поездку в автобусе с помощью Аpple Pay, столкнулись с тем, что с них по два раза списываются деньги. Неудовлетворительна и маршрутная сеть Якутска, в которой почти все автобусы проходят через центр города, нередко оставляя без внимания многие другие кварталы.

«Стоит пересмотреть автобусные маршруты. К примеру, многим жителям Автодорожного округа, чтобы попасть в свою поликлинику №3 приходится сначала ехать в центр города, пересаживаться и только потом отправляться в пункт назначения. Также страдают жители Борисовки и других районов города, которым на обычный поход в больницу приходится тратить по полдня», – отметил спикер Гордумы Альберт Семенов.

С этой точкой зрения согласилась депутат Вера Никифорова. По ее словам, для удобства пожилого населения и семей с детьми при пересмотре маршрутов стоит ориентироваться в первую очередь на жилые районы и поликлиники.

Кроме того, немало вопросов вызывает политика МУП «ЯПАК», из-за которой предприятие, а вместе с ним и городской округ, теряет часть прибыли. К примеру, отказ от маршрутов в Жатай. На днях будет объявлен конкурс на поиск исполнителя на маршруты ряд пригородных маршрутов, которые теперь могут уйти в частные руки.

Также сегодня был утвержден отчет постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии. Как отметил председатель Андрей Лебедев, члены его комиссии будут отслеживать все решения по проблемам с безнадзорными животными.

Кроме того, Президиум Гордумы поручил этой комиссии поднять вопрос о плановых отключениях АО «Якутскэнерго» Дело в том, ремонтные работы предприятие начинает с наступлением холодов, что влечет за собой трудности для жителей столицы, вплоть до перемерзания котлов отопления. Альберт Семенов напомнил, что ранее этот вопрос поднимался на общегородской планерке, где представители Окружной администрации заявили, что намерены обращаться в прокуратуру.