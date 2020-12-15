Якутск ждет большая реформа: кто будет уволен?

По инициативе главы городского округа «город Якутск» Сарданы Авксентьевой вынесено распоряжение «О назначении публичных слушаний по проекту нормативного правового акта Якутской городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск». Согласно этому, в субботу, 19 декабря состоятся публичные слушания, в которых могут принять участие любой желающий.

Нормативно-правовой акт предусматривает сокращение количества округов г. Якутска с 8 до 6 посредством объединения практически идентичных Центрального, Октябрьского и Губинского округов в один Центральный округ, с последующим объединением соответствующих муниципальных учреждений.

По информации первого заместителя главы города Евгения Григорьева, это обусловлено необходимостью оптимизации структуры и количества муниципальных учреждений, расходов на административно-управленческий персонал, выстраиванием рациональной структуры и повышением эффективности управления в центральной части города Якутска.

«В первую очередь, наша общая задача нацелена на грамотное управление городом для того, чтобы горожане были довольны работой администрации и уровнем жизни. С прошлого года проведена масштабная работа по выявлению основных проблем округов, которые были составлены по заявлениям, жалобам, предложениям и пожеланиям жителей», — отметил Евгений Григорьев.

С его слов, после мониторинга определен ряд сходств и отличий и исходя из сходств будут объединены округа, а в последствии произойдет оптимизация административно-управленческого персонала управ.

«Это обусловлено еще и тем, что в течение 3 лет мы должны сократить 30% муниципальных служащих, работников муниципальных казенных учреждений структурных подразделений и подведомственных организаций и самой Окружной администрации», — подчеркнул первый заместитель главы.

По мнению Евгения Григорьева, благодаря укрупнению управ округов, у руководителя появляется большая возможность комплексного решения проблемных вопросов. «В итоге увеличится уровень общей компетенции и это никоим образом не ухудшит жизнь горожан», — сказал Евгений Григорьев.

Напомним, границы, описанные в действующей редакции Устава, были установлены еще в 2001 году и с тех пор не актуализировались (за исключением прикрепления дачных и садоводческих территорий).

Проектом предусматриваются:

— сокращение количества округов г. Якутска с 8 до 6 посредством объединения Центрального, Октябрьского и Губинского округов в один Центральный округ, с последующим объединением соответствующих муниципальных учреждений, при этом состав специалистов по работе с населением, в сфере ЖКХ сокращению не подлежит;

— характер и тип застройки, функциональное назначение территории по принципу схожести застройки, решаемых задач общественно-делового центра города;

— включение кварталов 51 и 136, ограниченных улицами Дзержинского, П. Алексеева и Лермонтова, в состав Центрального округа (ранее Строительный округ);

— включение кварталов 50, 135, ПКиО, 24, 150, 151, 152 в состав Строительного округа (ранее Центральный округ);

— уточнение границ Автодорожного округа – в части квартала «Гериатрический центр» (ранее не был закреплен);

— включение кварталов 113 и Хатынг Юрях в состав территории Гагаринского округа (ранее Строительный округ);

— предусмотрено отнесение территорий садоводческих объединений граждан на Вилюйском тракте (13-16 км) к составу Сайсарского округа (ранее не были закреплены);

— предусмотрено включение кварталов Сатал, Северный, микрорайона Мечта в состав микрорайона Марха (в соответствии с действующим Генеральным планом ГО «город Якутск»);

— дано описание границ пригородных административных территорий.

Как отметил первый заместитель главы города Евгений Григорьев, проект по укрупнению округов подготовлен в целях актуализации границ административных территорий, совершенствования организационной структуры и качества управления территориями в интересах населения города Якутска и будет открыто обсуждаться с общественностью.

Горожане могут принят активное участие в публичных слушаниях по проекту нормативного правового акта Якутской городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск», которые состоятся 19 декабря 2020 года в 12 ч. 00 мин. в Большом зале Окружной администрации города Якутска (г. Якутск, пр. Ленина, 15, 2 этаж).

В целях обеспечения соблюдения мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции просим Вас заранее зарегистрировать свое участие в публичных слушаниях по тел. 40-80-34.