07.01.2022
22:13
88
Светская хроника
Якутск взволнован новостью инстазвезды
Инстаблогер, танцовщица, бизнесвумен Лилия Соловьева объявила о своей беременности, вернее, о наступлении декретных 30 недель. Прекрасная якутянка имеет уже двоих детей от первого брака. Новый возлюбленный Лилии — брутальный красавец, кинозвезда, исполнитель роли легендарного Тыгына Дархана Ньургун Бэчигэн. Подписчики красавицы поздравляют и взволнованно обсуждают пол ребенка.
Фото: https://www.instagram.com/rrred_lily/
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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