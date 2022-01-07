Якутск взволнован новостью инстазвезды

Инстаблогер, танцовщица, бизнесвумен Лилия Соловьева объявила о своей беременности, вернее, о наступлении декретных 30 недель. Прекрасная якутянка имеет уже двоих детей от первого брака. Новый возлюбленный Лилии — брутальный красавец, кинозвезда, исполнитель роли легендарного Тыгына Дархана Ньургун Бэчигэн. Подписчики красавицы поздравляют и взволнованно обсуждают пол ребенка. View this post on Instagram A post shared by ЛИЛИЯ СОЛОВЬЕВА❤️‍🔥SELF MADE (@rrred_lily)

Фото: https://www.instagram.com/rrred_lily/ Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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