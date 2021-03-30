Якутск, встречай весну! (программа)

Окружная администрация города Якутска приглашает горожан и гостей столицы 4 апреля в 12.00 час на Комсомольскую площадь и Парк культуры и отдыха на общегородской праздник «Якутск, встречай весну!». Встретим весну вместе! ПРОГРАММА Площадь Комсомольская 12.00 Хоровод-солнцеворот «Зиму-матушку проводим мы в весёлом хороводе!» 12.30 Театрализованное представление «Зима Якутская прощай – народ дружней Весну встречай!» 13.00 Праздничная программа творческих и самодеятельных коллективов «Встретим весну весело — с плясками да песнями» 14.00 Спортивно – игровая программа «Богатырская сила» 14.00 Спортивные соревнования по северному многоборью 14.00 Состязания для ловких и смелых «Потешный столб» 14.00 Народные игры «Веселись народ-весна к нам идёт!» 15.00 Программа радиостанции «Радио ДАЧА» «Настройся на удачу с Радио ДАЧА» 16.00 Праздничная программа с участием артистов якутской эстрады «Весна – прекрасная пора!» 17.00 Запуск символа Зимы «Собирайся люд честной, попрощаемся с Зимой!» Парк культуры и отдыха 13.00 Развлекательная программа ПКиО «Весенний Якутск»: Народные забавы Частушечный баттлИгры, конкурсы, песни. 15.00 Праздничная программа ПКиО «Весенняя капель – встречай весну, скорей!»

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Якутск.рф.

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