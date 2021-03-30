30.03.2021
13:30
179

Якутск

Якутск, встречай весну! (программа)

Окружная администрация города Якутска приглашает горожан и гостей столицы 4 апреля в 12.00 час на Комсомольскую площадь и Парк культуры и отдыха на общегородской праздник «Якутск, встречай весну!».

Встретим весну вместе!

ПРОГРАММА

Площадь Комсомольская
12.00Хоровод-солнцеворот «Зиму-матушку проводим мы в весёлом хороводе!»
12.30Театрализованное представление «Зима Якутская прощай – народ дружней Весну встречай!»
13.00Праздничная программа творческих и самодеятельных коллективов «Встретим весну весело — с плясками да песнями»
14.00Спортивно – игровая программа «Богатырская сила»
14.00Спортивные соревнования по северному многоборью
14.00Состязания для ловких и смелых «Потешный столб»
14.00Народные игры «Веселись народ-весна к нам идёт!»
15.00Программа радиостанции «Радио ДАЧА» «Настройся на удачу с Радио ДАЧА»
16.00Праздничная программа с участием артистов якутской эстрады «Весна – прекрасная пора!»
17.00Запуск символа Зимы «Собирайся люд честной, попрощаемся с Зимой!»
Парк культуры и отдыха
13.00Развлекательная программа ПКиО «Весенний Якутск»: Народные забавы Частушечный баттлИгры, конкурсы, песни.
15.00Праздничная программа ПКиО «Весенняя капель – встречай весну, скорей!»

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Якутск.рф.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх