Якутск, встречай весну! (программа)
Окружная администрация города Якутска приглашает горожан и гостей столицы 4 апреля в 12.00 час на Комсомольскую площадь и Парк культуры и отдыха на общегородской праздник «Якутск, встречай весну!».
Встретим весну вместе!
ПРОГРАММА
|Площадь Комсомольская
|12.00
|Хоровод-солнцеворот «Зиму-матушку проводим мы в весёлом хороводе!»
|12.30
|Театрализованное представление «Зима Якутская прощай – народ дружней Весну встречай!»
|13.00
|Праздничная программа творческих и самодеятельных коллективов «Встретим весну весело — с плясками да песнями»
|14.00
|Спортивно – игровая программа «Богатырская сила»
|14.00
|Спортивные соревнования по северному многоборью
|14.00
|Состязания для ловких и смелых «Потешный столб»
|14.00
|Народные игры «Веселись народ-весна к нам идёт!»
|15.00
|Программа радиостанции «Радио ДАЧА» «Настройся на удачу с Радио ДАЧА»
|16.00
|Праздничная программа с участием артистов якутской эстрады «Весна – прекрасная пора!»
|17.00
|Запуск символа Зимы «Собирайся люд честной, попрощаемся с Зимой!»
|Парк культуры и отдыха
|13.00
|Развлекательная программа ПКиО «Весенний Якутск»: Народные забавы Частушечный баттлИгры, конкурсы, песни.
|15.00
|Праздничная программа ПКиО «Весенняя капель – встречай весну, скорей!»
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Якутск.рф.
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