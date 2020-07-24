Якутск вошел в программу управленческих команд в 100 городах РФ

С 21 по 25 июля в Москве проходит программа для городских управленцев MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION. Мероприятие организовано в кампусе московской Школы управления Сколково.

Программа разработана в соответствии с международным стандартом МPA (Master of Public Administration, готовит специалистов в сфере государственного управления и муниципального управления), ее планируется реализовать в 2020-2021 годах, обучение пройдут управленческие команды по 5 человек из 100 городов.

Ожидается, что в результате в городах будут сформированы команды управленцев, обладающих передовыми практиками и знаниями в сфере городского менеджмента.

«Программа призвана создать условия для запуска в России проектов ускоренного развития экономики городов, создания комфортной среды для жизни людей и вывода российских городов на лидирующие позиции в международных рейтингах по уровню качества жизни», — говорится в сообщении ВЭБ.РФ.

Команду Якутии представляют: глава городского округа «город Якутск» Сардана АВКСЕНТЬЕВА, руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе республики Ирина АЛЕКСЕЕВА, заместитель министра финансов Якутии Алена НЕУСТРОЕВА, первый заместитель главы городского округа «город Якутск» Евгений ГРИГОРЬЕВ и заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству городского округа «город Якутск» Роман СОРОКИН.

В рамках программы участникам предстоит работа над проектами трансформации города, а также поиск релевантных технологических и управленческих решений.

— Команда Якутска попала в первый поток программы, включающий 30 российских городов. Одним из условий по составу команды, стало не только включение мэра города и его заместителей по ключевым направлениям, но и представителей региональной власти. И, что особенно важно, обязательное участие лиц, курирующих вопросы градостроительной и архитектурной политики. Важность архитектуры в вопросах городского развития была задана с самого старта программы и озвучена на самом высоком уровне, — прокомментировала Ирина Алексеева.