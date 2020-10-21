Якутск вошел в число лидеров Тотального диктанта

Боле 270 тысяч человек приняи участие в акции «Тотальный диктант — 2020». Лидерами среди городов России по количеству очных участников стали Санкт-Петербург, Казань, Москва, Якутск и Новосибирск, сообщает ЯСИА.

17 октября в семнадцатый раз прошла акция «Тотальный диктант». Четыре фрагмента текста Андрея Геласимова написали онлайн, на очных площадках и в формате #пишемдома. По оценкам организаторов, в акции приняли участие 271 449 человек.

В 45 странах и 606 городах были организованы 1 646 площадок, на которых участники могли написать диктант офлайн.

«Лидерами среди российских городов по количеству очных участников стали Санкт-Петербург (2 600), Казань (2 534), Москва (1487), Якутск (1 430) и Новосибирск (1 139)», — сказано в официальном релизе на сайте организаторов totaldict.ru