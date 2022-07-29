29.07.2022
20:45
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Погода

Якутск вновь накрывает дым

Якутск вновь накрывает дымом от лесных пожаров Местами чувствуется запах гари, сообщает тгк Yakutsk News.

По прогнозу ЯУГМС завтра в Якутске днем дым, преимущественно без осадков, температура днем +31+33 градуса. ветер южный 4-9 м/с.

Фото: тгк Yakutsk News
Источник: тгк Yakutsk News, ЯУГМС

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